ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة بالخانكة

تمكن ضباط مركز الخانكة بالقليوبية من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من مواد الحشيش قبل ترويجهما على عملائهم.









تحرر محضر بالواقعة واحيل المتهمين للنيابة فامرت بالتحفظ على المضبوطات وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا بضبط عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بالخانكة توصلت التحريات الى ضبط كل من م ا 25 سنة عاطل وبحوزته سلاح ابيض مطواة وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 200 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.





كما تم ضبط أ ج عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 60 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.





وكانت نيابة القناطر الخيرية قد أمرت بحبس تشكيل عصابى يضم عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات من الحشيش المخدر.