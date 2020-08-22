الضبطية القضائية.. كيف تتصدى التعليم العالي للكيانات الوهمية بشأن الجامعات الأهلية.. فيديو

قالت نيفين شحاتة، رئيس قسم التعليم بجريدة الأهرام، إن وزارة التعليم العالى أصدرت بيانات تحذيرية بشأن الكيانات الوهمية التى تدعى علاقتها بالجامعات الأهلية.









وأضافت رئيس قسم التعليم بجريدة الأهرام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أن الطلبة وأولياء الأمور يقعون فريسة لهذه الكيانات الوهمية ويدفعون أموالا دون جدوى، منوهة إلى أن وزارة التعليم تتعامل مع هذه الكيانات عن طريق الضبطية القضائية بالتحقيق فى البلاغات المقدمة سواء تليفونيا أو بيانات رسمية ويتم إغلاقها طبقا للجنة المشكلة فى هذا الأمر.











وأشارت إلى أنه قبل مرحلة التنسيق، تبدأ هذه الكيانات الوهمية عملها سواء من الناحية الأكاديمية عن طريق تعريف الطلاب باستخراج شهادات تخرج معينة، أو المساعدة فى التقدم لكليات وتسهيل عملية الاختبار، والتى تعد وسائل وهمية للتحايل على الأمور الرسمية التى تعلن عنها وزارة التعليم العالى.









وأوضحت أن التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية انطلق اليوم، السبت، عن طريق دخول الطالب لموقع وزارة التعليم العالى للجامعات الأهلية لمعرفة كل الشروط والمصروفات الدراسية.









ولفتت إلى أن الطالب يقوم بتدشين صفحة إلكترونية خاصة به ويبدأ تسجيل بياناته ويتم تحديد مقابلة شخصية له للاختبارات، خاصة أن الجامعات الأهلية لها شروط خاصة للقبول.









