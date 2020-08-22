AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وصول طائرتي مساعدات إضافيتين من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى لبنان

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 وصلت صباح اليوم /السبت/ الطائرتان الـ11 والـ12 من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديمها إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة مؤخرا.

وتحمل الطائرتان ما يربو على 27 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر إلى لبنان، ويساهم في تقديمها إلى جانب الدولة المصرية، الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وبناء الشفاء المصري، دعما للشعب اللبناني في مواجهة تداعيات كارثة انفجار الميناء البحري لبيروت والذي وقع في 4 أغسطس الجاري.

وكان في استقبال طائرة المساعدات سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، والقنصل وائل السيسي.

وكانت القيادة السياسية المصرية قد أصدرت عقب أقل من 24 ساعة من وقوع انفجار بيروت، قرارا بدعم الشعب اللبناني عبر إقامة جسر جوي عاجل بين القاهرة وبيروت، لنقل كميات هائلة من الدواء والأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين.

كما شمل الجسر الجوي الإغاثي المصري عشرات الأطنان من المواد الغذائية الأساسية لاسيما الدقيق، حرصا على استمرار دور عمل المخابز والأفران في دورة إنتاج الخبز، بعد تعرض المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق للفقدان باعتبار أن صوامع التخزين الرئيسية كانت تقع بداخل ميناء بيروت البحري حيث بؤرة الانفجار.

Advertisements

ترشيحاتنا

أول جنازة في البيت الأبيض منذ 57 عامًا.. تعرف لمن هي

شياطين في ثوب أم وأب.. عذبا ابنهما حتى الموت لتبوله لا إراديًا

تعمل بالغاز الطبيعي.. محافظ القاهرة يشهد إطلاق ٢٠ أتوبيسا مكيفا

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

تحطم طائرة في جنوب السودان وسقوط عدد من القتلى.. فيديو

قبل تسجيل رغبات المرحلة الأولى.. الكليات الجديدة في تنسيق 2020

AdvertisementS

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

بعد قرار فتح الحدائق والمتنزهات.. برلماني يحذر من خطورة الموجة الثانية المحتملة

دموع مؤمن زكريا على المسرح تغزو قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.. صور وفيديو

دفاعات القوات الحكومية اليمنية تسقط طائرة حوثية مفخخة بصعدة

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

فى القمة ١٢٠.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة عمل ممر شرفي للاعب الأهلي مؤمن زكريا

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

أسامة خليل: أحترم رغبة عدلي القيعي في الانسحاب من مناظرتي على قناة الأهلي

عيار 21 يسجل 854 جنيها للجرام.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

أخبار الرياضة.. كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي.. والأهلي يستفز الزمالك بسبب الأتوبيس

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جنازة في البيت الأبيض منذ اغتيال كينيدي.. ترامب يشيع شقيقه روبرت إلى مثواه الأخير | صور

بملابس كاجوال.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لن تصدق.. رئيس الهيئة: تحويل أتوبيس النقل العام للغاز الطبيعي يوفر 10 آلاف جنيه شهريا ..صور