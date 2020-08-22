معتز الخصوصي يكتب: «شكلك ما ينفعش».. طبقوا القانون على المتنمرين

يبدو أن ظاهرة التنمر أصبحت سمة أساسية فى مجتمعنا والذى اتخذ من هذه الظاهرة السيئة مادة سخيفة للسخرية من الأشخاص، حيث انتشرت واقعة تنمر جديدة ضد الطالب أحمد عمر بعد أن رفضته كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، في اختباراتها بسبب "شكل وجهه"، مما جعل هذا الطالب يكتب على بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" عن اندهاشه من رفضه فى اختبارات كلية التربية الرياضية بسبب شكله.





وروى الطالب أحمد عمر، واقعة التنمر ضده من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "الفيسبوك"، حيث بدأ الحديث قائلا :"أنا شكلي قبيح!! موقف حصلي النهارده وانا بقدم كلية تربيه رياضيه..رحت الساعه ٩ الكليه عشان أقدم الورق وادخل الاختبارات وقعدت انزل واطلع من الساعه ٩ للساعه ١ وبعد كدا قعدت ساعه على ما دخلوني ودفعت ٤٥٠ جنيه الأول غير الورق اللي صورته".





وقال "وبعد كدا دخلت وقلعت بلبوص لامؤخذه ماعدا البوكسر وبعد كدا قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا وبعد كدا رحت للدكتور التاني عشان الاختبار.. انزل عشره ضغط.. أقف على مشط رجلك ونط.. اقعد واقف وانت مربع من غير ما تسند وبعد كدا قالولنا ننزل الكمامه وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شويه ومركز ف شفتي اوي".





وأضاف عمر: "بعدها ندهلي قالي اسمك اي قولتله كذا كذا يادكتور قالي اي اللي ف شفتك دا.. قولتله عمليه حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عمليه تانيه وشفتي هترجع طبيعيه وهشيل التقويم وهبقا زي الفل.. فقالي طب ارجع تاني وقفت مع زمايلي فلقيته قالهم روحوا انتو للخطوات اللي بعد كدا وقالي أقف انت عاوزك.. طبعا انا استغربت.. اللي هو في أي وبعدين اي البصات اللي بيبصهالي دي ف بعد ما ذنبني شويه قالي تعالى".





واستطرد: "فروحت قالي روح البس هدومك وروح.. قولتله ليه يا دكتور دا انا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كدا.. قالي انت شكلك مينفعش.. قالي عشان مصلحتك بس قولتله الكليه كلها حركه وجرى وسباحه ولو في بوكس وملاكمه ف انا بقول لحضرتك انا بعد خمس شهور كل دا هيبقا زي الفل.. قالي انت كشكل اصلا مينفعش يبني وبعد كدا قالي يلا اتفضل روح البس وروح... طب اقسم بالله ان كان معايا واحد ميقلش عن ١٢٠ كيلو واتقبل عادي".





وتابع:" نزلت سألتهم وقولتلهم عاوز ال٤٥٠ بتوعي عشان امشي لاني لسه حتى مدخلتش الاختبارات ولا عملت اي حاجه يعني دفعتهم عالفاضي الاقي الأمن يقولي بح ياباشا كان فيه وخلص مينفعش تاخدهم تاني.. طلعت لحد مهم فوق ف مكتبه قالي طالما كتبت اسمك عالظرف يبقى متعرفش تاخدهم.. قولتله تمام بس انا اصلا مدخلتش الاختبارات يعني لو دخلت اوك إنما أنا مدخلتش".





واختتم قائلا: "ان جيت للحق معاملته كانت في منتهى الاحترام بس على كلامه انه ميقدرش يعمل شئ نزلت وانا مش مسامح ف الفلوس طبعا.. اللي موتني أن انا ليه متقبلتش.. علشان شكلي مش لايق عالكليه على كلام اللي كان فوق ف الكشف الطبي.. يعني انا قبيح.. بلد ماشيه بالعنصرية طول عمرها.. انا وانا طفل ياما خدت تريقه و اتعنصرت عنصره هدت امالي وطموحاتي في حاجه انا مليش ذنب فيها".





"واقعة التنمر ضد الطالب أحمد عمر أشعلت غضب رواد السوشيال الميديا على مواقع التواصل الإجتماعى ، حيث عبروا عن إستياءهم الشديد من التنمر ضد هذا الطالب بسبب شكله والذى لايعتبر معوق أمام قبوله فى اختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ ، حيث لم يكن ذنب هذا الطالب أن يكون بهذا الشكل لكى يحرم من الإلتحاق بالكلية التى يرغب بها ، كما أن هذا يحرمه من حقوقه الطبيعية كأى مواطن مصرى والتى كفلها له الدستور.









البرلمان المصرى وضع حدا لعقوبة التنمر والتى انتشرت فى مجتمعنا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ، حيث وافق خلال جلساته العامة فى شهر أغسطس الحالى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على مجموع مواده وأحاله لمجلس الدولة.





وجاء مشروع القانون المعروض على المجلس لمواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطرًا على المجتمع وعائقًا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.





ونصت العقوبات على : يعاقب مرتكب جريمة التنمر بمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل على 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 30 ألف جنيه او بإحدى العقوبتين.

وفي حالة وقوع التنمر من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو كان مسلما اليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العودة.





وفى استجابة سريعة للرد على هذه الواقعة المؤسفة تستعد اليوم السبت نيابة بندر كفر الشيخ، للبدء فى أولى تحقيقاتها في واقعة التنمر على طالب أثناء إجراء الاختبارات للالتحاق بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، بتوجيه أحد أعضاء لجنة القوام له كلمة :"انت شكلك ما ينفعش للكلية دي"، تحت إشراف المستشار أحمد عمارة، رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية.





فى النهاية فإننا نريد تطبيق القانون على الجميع لمواجهة ظاهرة التنمر التى تفشت بشكل كبير فى مجتمعنا ، ومعاقبة المتنمر حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يرتكب هذه الواقعة المؤسفة التى تترك أثر نفسى سيىء لدى الأشخاص الذى يتعرضوا للتنمر.