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حوادث

حيلة شيطانية.. عصابة تزور بطاقات أشخاص متوفين للاستيلاء على مدخرات وعقارات مالكيها

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:19 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأحوال المدنية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع تزوير المستندات وانتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد واستغلال بيانات بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم فى الإستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام 5 أشخاص– لأربعة منهم معلومات جنائية -، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات وإنتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، وإستغلال بيانات بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها "دون علمهم".


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والجيزة تم استهداف عناصر التشكيل وتم ضبط 4 متهمين بمحل إقامتهم، وعُثر بداخل مساكن المتهمين على (66 خاتم لشعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة" - 66 ورق "كلك" يحمل بصمات لأختام شعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة" - جهاز حاسب آلى بمشتملاته  - 3 شابلونة أختام -  2 ماسح ضوئى "إسكانر" - ماكينة طباعة كارنيهات – 2 ماكينة قطع وتغليف كارنيهات - ماكينة تخريم ضغط - 101 أكلاشيه مختلفة منسوبة للعديد من الجهات - كمية كبيرة من الأوراق المصطنعة - مبلغ 9 آلاف جنيه)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (3) وقائع بذات الأسلوب، أبرزها قيام أحد المتهمين بإستخراج بطاقة رقم قومى منتحلًا بيانات (أحد الأشخاص – يعمل بالخارج) دون علمه والشروع فى إستخدامها، بمحاولة الإستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه من حسابه بأحد البنوك عن طريق إجراء تحويلان (الأول بمبلغ 8 مليون جنيه لصالح أحد المتهمين - الثانى بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح إحدى السيدات "جارى فحص موقفها"). 
   
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال وتزوير المستندات الرسمية، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية مرتكبى تلك الجرائم.
حيلة شيطانية.. عصابة تزور بطاقات أشخاص متوفين للاستيلاء على مدخرات وعقارات مالكيها
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