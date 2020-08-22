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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: 130 جهاز كمبيوتر لتسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الأولى

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:51 م
تسجيل الرغبات
تسجيل الرغبات
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، جاهزية الجامعة لانطلاق مرحلة التنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وذلك بناء على تعليمات وزارة التعليم العالي التي أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

 
وأوضح رئيس الجامعة انة تم فتح مكتب التنسيق للقبول بالجامعات لطلاب الثانويه العامة للعام الجامعي 2021/2020 وبدء العمل بمكتب التنسيق اعتبارا من الساعه الثامنة صباحا اليوم بمعامل كلية الإعلام ومعامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومعمل فاصل 7 بكلية التجارة علما بأن القوة الاستيعابية للمعامل تبلغ 130 جهاز كمبيوتر وأن المعامل يتواجد بها موظفين وفنيين مختصين.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الإعاقة والاستعانة بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم، وتخصيص نخبة من الموظفين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي، وأعمال التنسيق لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد في حال طلبهم.

جدير بالذكر أن الدكتور منصور وجه بضرورة مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من التعقيم المستمر وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات الطبية ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات المتبعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، كما أكد أنه تم وضع خطة لتقديم كل التسهيلات والدعم التكنولوجي لخدمة الطلاب.
رئيس جامعة بني سويف: 130 جهاز كمبيوتر لتسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الأولى
رئيس جامعة بني سويف: 130 جهاز كمبيوتر لتسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الأولى
رئيس جامعة بني سويف: 130 جهاز كمبيوتر لتسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الأولى
رئيس جامعة بني سويف: 130 جهاز كمبيوتر لتسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الأولى
رئيس جامعة بني سويف: 130 جهاز كمبيوتر لتسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الأولى
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