دير ميت دمسيس يفتح أبوابه أمام الزائرين للاحتفال بعيد مارجرجس

أعلن نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها والنائب البابوي والمشرف على دير مارجرجس بميت دمسيس أن الدير سوف يستقبل الزائرين طوال أيام الاحتفال من السبت 22 أغسطس حتى السبت 29 من الشهر ذاته.





وأضاف مطران شبرا الخيمة وتوابعها والنائب البابوي والمشرف على دير ماجرجس بميت دمسيس من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





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من ناحية أخرى، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، السبت، بتذكار إصعاد جسد السيدة العذراء مريم ، وهو العيد الذى يسبقه فترة من الصوم تبلغ 15 يوما، حيث أقيمت القداسات في مختلف الكنائس مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.





وخلال السنوات الماضية، كانت الليلة الأخيرة من صوم السيدة العذراء والتى تسبق عيدها يتم الاحتفال في كل الكنائس حتى الصباح مع ترديد التسابيح والتماجيد الخاصة بهذه المناسبة، مع عمل دورة لأيقونة السيدة العذراء بحضور المحتفلين والأباء الكهنة والشمامسة، إلا أن جائحة كورونا منعت مثل هذه التجمعات.





واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بتذكار نياحة القديس الارشيدياكون حبيب جرجس، مؤسس مدارس الأحد والكلية الاكليريكية، وتم الاعتراف بقداسته في جلسة المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني ويوجد جسده بكنيسة السيدة العذراء مهمشة بالشرابية إلى جانب وجود متحف لعدد من مقتنياته بالكنيسة ذاتها.



