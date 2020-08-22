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محافظات

10 معلومات عن الكراكة مهاب مميش الأحدث والأضخم بالشرق الأوسط.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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انجي هيبة

جاء قرار تعاقد هيئة قناة السويس لصناعة أكبر كراكتين بالشرق الاوسط تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتطوير أسطول الوحدات البحرية المختلفة التابعة للهيئة.



وبالفعل تم التعاقد على بناء كراكتين متماثلتين من طراز الحفار بهولندا، وقد تم تدشين الكراكة الأولى "مهاب مميش"، أكبر وأحدث كراكات الشرق الأوسط بهولندا لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا، فيما يتم العمل على تدشين الكراكة الأخرى والتي اطلق عليها " المشير حسين طنطاوي" في الشهور القادمة.



ويبلغ الطول الكلي للكراكة ١٤٧,٤ متر، وعرضها ٢٣ مترا، بعمق ٧,٧٠ متر، وغاطس ٥,٥٠ متر، وإنتاجية ٣٦٠٠ متر مكعب من الرمال/الساعة على طول ٤كم.



الكراكتان الجديدتان تعدان إضافة قوية نحو تعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية واستراتيجية العمل التي تصبو إلى رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي.



وتعتبر الكراكتان مميش وطنطاوي نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال إدارة الكراكات بالهيئة في هذا المجال للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، وأبرزها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.

10 معلومات عن الكراكة مهاب مميش الأحدث والأضخم بالشرق الأوسط.. صور
10 معلومات عن الكراكة مهاب مميش الأحدث والأضخم بالشرق الأوسط.. صور
10 معلومات عن الكراكة مهاب مميش الأحدث والأضخم بالشرق الأوسط.. صور
10 معلومات عن الكراكة مهاب مميش الأحدث والأضخم بالشرق الأوسط.. صور
10 معلومات عن الكراكة مهاب مميش الأحدث والأضخم بالشرق الأوسط.. صور
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