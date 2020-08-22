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فن

جلال الزكي يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:15 م
تامر حسني
تامر حسني
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محمد بدران
هنّأ الفنان جلال الزكي، الفنان تامر حسنى بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر جلال الزكي صورة له رفقة تامر حسني وعلق قائلًا: "كل سنه وانت طيب يا تيمو كان يوم حلو جدا وعقبال كل سنه فى نجاح دائما".

من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما، تصيب "حسن" (تامر حسنى)، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة، وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن، ومراعاتها، والعناية بها، فهي محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.

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