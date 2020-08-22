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أخبار البلد

رامي فايز يكشف تداعيات قرار pcr على الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:25 م
منتجعات مصر - ارشيفية
منتجعات مصر - ارشيفية
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محمد الاسكندرانى
قال رامى فايز عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشأت الفندقية، إن تطبيق الاختبار الخاص بتحليل PCR للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، على جميع القادمين من الخارج اعتبارا من أول سبتمبر وفقا لقرار مجلس الوزراء، له شق ايجابي وهو الحفاظ على مصر وحرصا على المواطنين.

وأوضح رامي لـ"صدى البلد" أن الفترة الحالية تباع البرامج السياحية، للمقصد السياحي المصري ، بأسعار مخفضة فى ظل تداعيات فيروس كورونا، التى يعاني منها السياحة العالمية ، مشيرا الى ان السائح القادم الى مصر يأتي بسبب وجود عروض سياحية "أوفر" بسعر مناسب .

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشأت الفندقية، أنه من الصعب على السائح تحمل تكلفة pcr التى تقارب الـ 100 يورو تقريبا، مع العلم ان هناك دول اخري لا تطلب عمل تحليل الـ pcr، منوها بضرورة فتح الانتقالات بين المحافظات، بعد الزام السائحين بعمل تحليل الـ pcr .

ولفت إلى أن بعض الدول وعلى رأسها المانيا سترحب بقرار الحكومة المصرية ، بعمل تحليل pcr ، لتعيد تسيير رحلاتها مرة أخري للمقصد السياحي المصري ، بينما هناك اسواق اخري ستتأثر اعدادها بالانخفاض أبرزها أوكرانيا و صربيا ومالدوفيا وبيلاروسيا معربا عن أماله فى استثناء زيارات السائحين لـ "البحر الاحمر و جنوب سيناء و مطروح" من التحليل.

وافاد بأن الحل يكمن فى ، دعم تحليل الـ pcr بشكل جزئي ، على ان تتحمل الدولة المصدرة للسياحة و الوكيل السياحي و مصر والسائح التكلفة في حال انخفاض الطلب السياحي على المقصد المصري .

متسائلا : لماذا لا نعزل المدن السياحية ذات الـ"صفر اصابة" بفيروس كورونا ، عن باقي المحافظات ، لتكون جاذبة للسياحة فقط ، و بذلك تدور العجلة الاقتصادية ، دون تضرر.
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