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منوعات

سيارة مسرعة تدهس «أمًا حاملاً» ورضيعتها .. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت لقطات صادمة لحظة دهس سائق متهور لـ أم حامل وابنتها ذات الـ12 شهرًا تاركًا إياهما في حالة خطيرة.


ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان السائق المتهم بلال أحمد، 29 عامًا، من مدينة ستوك أون ترينت البريطانية، يسابق سيارة أخرى بسرعة 76 ميلًا في الساعة في منطقة 30 ميلًا في الساعة قبل أن يدهس الأم الحامل وطفلتها.


كانت الأم البالغة من العمر 17 عامًا ، والتي كانت "حامل" بطفلها الثاني، تحمل ابنتها عبر طريق واترلو في كوبريدج ، ستوك أون ترينت ، بعد انتهائها من التسوق في السوبر ماركت، قبل أن تدهس تحت عجلات السائق المتهور.


فيما تظهر اللقطات التي نشرتها شرطة ستافوردشاير سيارة مسرعة  تضرب الأم الحامل وابنتها الرضيعة، حين فقد السائق السيطرة على سيارته  في الشارع السكني الضيق ، ليدهس الأم وطفلتها في مشهد صادم.


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