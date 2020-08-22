بـ فستان أسود.. رانيا ملاح تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة رانيا ملاح صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت رانيا ملاح بإطلالة تبرز جمال أنوثتها، مرتدية فستان اسود، بتصميم مميز، وارتدت مجموعة من الاكسسوارات البسيطة في اليد حتى تبرز جمالها وأناقتها.



و من الناحية الجمالية، وضعت المكياج الهادئ ليتناسب مع إطلالتها الصيفية، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.



يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.



مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.





