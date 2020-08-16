AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفيديو قصير .. رانيا ملاح تستعرض أنوثتها على إنستجرام

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:09 م
رانيا ملاح
رانيا ملاح
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة رانيا ملاح متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو قصيرا لها.


وظهرت رانيا ملاح بإطلالة صيفية ناعمة، حيث ارتدت فستانا صيفيا باللون الاسود، مكشوف الكتفين والصدر، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.


كما تركت رانيا ملاح خصلات شعرها البني منسدلة بطريقة جذابة ومميزة للغاية، وهو ما تناسب مع  إطلالتها، وأما من الناحية الجمالية وضعت بعض اللمسات التي تبرز جمالها الناعم، فاختارت اللون الروز كأحمر شفاه، والماسكارا لتبرز جمال عينيها.


يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.


مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.


View this post on Instagram

💛🤎🤍🧡

A post shared by Rania Mallah - رانيا ملاح (@rania.mallah) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. رانيا الملاح تشعل انستجرام في أحدث ظهور

بملابس البحر .. رانيا ملاح تستمتع بالصيف في حمام سباحة .. شاهد

بفستان تايجر.. رانيا ملاح تستمتع بالصيف على متن مركب

بإطلالة صيفية.. رانيا ملاح تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

بدون مكياج.. رانيا ملاح تستمتع بإجازة الصيف

رانيا ملاح تحتفل بـ500 ألف متابع على إنستجرام

ترشيحاتنا

بفيديو قصير .. رانيا ملاح تستعرض أنوثتها على إنستجرام

استجابة سريعة من محافظة كفر الشيخ لمطلب أسرة الشهيد أحمد ماضي.. فيديو

«تتجوزيني يا بسكوتة» .. حبست شقيقتها التوأم ورفضها المهندس بسبب صوتها.. أسرار في حياة شويكار

أستاذ فيروسات بالمركز القومي يبشر المصريين: العلاج المصري ضد كورونا نجح على الحيوانات بشكل كامل

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع