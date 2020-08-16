بفيديو قصير .. رانيا ملاح تستعرض أنوثتها على إنستجرام

شاركت الفنانة رانيا ملاح متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو قصيرا لها.





وظهرت رانيا ملاح بإطلالة صيفية ناعمة، حيث ارتدت فستانا صيفيا باللون الاسود، مكشوف الكتفين والصدر، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.





كما تركت رانيا ملاح خصلات شعرها البني منسدلة بطريقة جذابة ومميزة للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها، وأما من الناحية الجمالية وضعت بعض اللمسات التي تبرز جمالها الناعم، فاختارت اللون الروز كأحمر شفاه، والماسكارا لتبرز جمال عينيها.







يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.





مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.



