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فن

بعلم لبنان.. نيللي مقدسي تظهر فى إطلالة كاجوال تبرز أنوثتها.. شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:49 م
نيللي مقدسي
نيللي مقدسي
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محمد بدران

نشرت الفنانة اللبنانية  نيللي مقدسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها  نيللي مقدسي، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأبيض، ومرتدية معه بدى كت باللون الأبيض، ومعها علم لبنان على كتفيها، وعلقت على الصورة قائلة "وطني انتَ هو الحضن الدافئ الذي أشمُّ فيه رائحة أمّي وأشعر به بأمان أبي 🇱🇧بيروت لبنان الوطن بيروت في قلوبنا"..

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي مقدسي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.




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