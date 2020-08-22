AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بمشاركة الأزهر والكنيسة وبنك الشفاء .. طائرتان عسكريتان تحملان مساعدات للبنان .. القوات المسلحة: إشادة كبيرة بالدور المصري

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمد إبراهيم
القوات المسلحة:

المساعدات تأتي في إطار توجيهات الرئيس بفتح جسر جوي للبنان

لبنان تشيد بالدور المصري  لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن إنفجار مرفأ بيروت

المساعدات تم إعدادها بمشاركة الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك الشفاء المصرى


أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من مصر متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان فى ثامن رحلات الجسر الجوى التى تهدف إلى تقديم الدعم للشعب اللبنانى الشقيق لمواجهة تداعيات إنفجار مرفأ بيروت محملة بكميات كبيرة من المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية تم إعدادها بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك الشفاء المصرى.


وأشاد المسئولون بدولة لبنان بالدور الفعال الذى تقوم به جمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا تجاه اللبنانين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن إنفجار المرفأ ، مؤكدين أن ما تقدمه مصر من أوجه تعاون يدل على مدى عمق الروابط والأواصر التاريخية التى تربط بين الشعبين المصرى واللبنانى عبر مختلف الأزمنة.

يأتى ذلك الجسر الجوى تأكيدًا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبنانى الشقيق خلال الوقت الراهن.

كما يأتي ذلك إستكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة وإستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحركات عاجلة من سفارة مصر في بيروت عقب انفجار المرفأ.. الاطمئنان على سلامة المصريين.. شحن جثامين الضحايا.. تخصيص خط ساخن للطوارئ.. ومتابعة سير العمل في المستشفى الميداني المصري

لبنان فى العناية المركزة.. مساعدات الدول تنعش قلب بيروت المحترق

الشقيقة الكبرى.. وزارة الصحة اللبنانية تشكر الرئيس السيسي على المساعدات العاجلة

مسئول عسكري لبناني: نشكر الدعم الإغاثي المصري عبر الجسر الجوي

مسئول عسكري لبناني: المساعدات الإغاثية المصرية تساهم في تخطي محنة انفجار بيروت

نائب: استمرار الجسر الجوى للبنان يؤكد دعم ومساندة مصر لبيروت لتجاوز أزمتها

ترشيحاتنا

أحداثه مصرية.. ملكة جمال إسرائيل تحتفي بفيلم "وفاة على النيل"

قناة الأهلي: والد مترجم كارتيرون مرافق طاقم حكام القمة.. وننتظر رد اللجنة الخماسية

سحر وليد سليمان.. الأهلي يرد بالدليل

شوبير يشيد بقرار وزير الرياضة عن مؤمن زكريا: الكرة الآن في ملعب إدارة الأهلي

نيرفانا العبد: لا يمكن توقع نتيجة القمة.. وأتفاءل بـ أبي

غاب الأطباء وحضرت نائب المحافظ.. إحالة الأطقم الطبية بصحة مشتهر للتحقيق..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة ومجوهرات أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء.. شاهد

تنصح بالتخلص من هذه الأجزاء فورًا.. سماح نوح تكشف حقيقة الدجاج البانيه "المحقون هرمون"

نصائح جامعة هارفارد للوقاية من السرطان