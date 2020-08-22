تنسيق المرحلة الأولى.. توافد 705 طلاب على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

أعلنت غرفة العمليات المركزية للتنسيق الجامعى بجامعة عين شمس أن معامل التنسيق الالكتروني لديها شهدت إقبالا من طلاب المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.





وأوضحت أنها استقلبت فى اليوم الأول ما يقرب من 705 طلاب، حيث استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب 274 طالبا وطالبة، بينما توافد ما يقرب من 214 طالبا وطالبة على معامل كلية الحاسبات والمعلومات، واستقبلت كلية الهندسة 108 طلاب لتسجيل رغباتهم عبر معاملها، فيما توافد 66 طالبا وطالبة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 43 طالب وطالبة.





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وكانت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيسها، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قد جهزت ١٣ معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعه على 5 مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع .





وتم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة في ميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg



