AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تنسيق المرحلة الأولى.. توافد 705 طلاب على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:01 م
تنسيق الجامعات 2020
تنسيق الجامعات 2020
Advertisements
حسام الفقي
أعلنت غرفة العمليات المركزية للتنسيق الجامعى بجامعة عين شمس أن معامل التنسيق الالكتروني لديها شهدت إقبالا من طلاب المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

وأوضحت أنها استقلبت فى اليوم الأول ما يقرب من 705 طلاب، حيث استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب  274 طالبا وطالبة، بينما توافد ما يقرب من  214 طالبا وطالبة على معامل كلية الحاسبات والمعلومات، واستقبلت كلية الهندسة 108 طلاب لتسجيل رغباتهم عبر معاملها، فيما توافد 66 طالبا وطالبة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 43 طالب وطالبة.

اقرأ أيضا :


وكانت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيسها،  والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قد جهزت ١٣ معمل حاسب آلي  لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعه على 5 مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع .

وتم تخصيص  مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة في ميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع  الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

واتخذت كافة مقرات التنسيق الالكتروني بالجامعة كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان حسن سير اعمال التنسيق، كما تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم ، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للانتظار للطلاب وأولياء أمورهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تستعد لمارثون تنسيق الثانوية العامة بـ ١٣ معملا فى 5 كليات

السبت المقبل.. جامعة عين شمس تستضيف لأول مرة مكتب التنسيق المركزي للثانوية العامة

غدا... جامعة عين شمس تستضيف لأول مرة مكتب التنسيق المركزي للثانوية العامة

جامعة عين شمس تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات القدرات إلكترونيا

التعليم العالي: 15 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2020/ 2021.. إقبال كثيف في معامل كلية الزراعة جامعة عين شمس مع بدء التنسيق

١٣ معمل حاسب آلي بجامعة عين شمس لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

بمشاركة الأزهر والكنيسة .. القوات المسلحة: طائرتان عسكريتان تحملان مساعدات للبنان

الكويت تضيف دولة جديدة لقائمة الممنوعين من دخول أراضيها

مرتدية خاتمًا.. أصالة تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خطوبتها| تفاصيل

الأضخم بالشرق الأوسط.. تدشين الكراكة "مهاب مميش" في نوفمبر المقبل.. صور

القمة 120.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

شوبير يشيد بقرار وزير الرياضة عن مؤمن زكريا: الكرة الآن في ملعب إدارة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلومات عن هيونداي i20 N الهاتشباك الجديدة.. صور

صور تشويقية جديدة لـ جراند واجونير 2022 قبل التدشين الرسمي

رسميا.. انطلاق بريفاس موديل 2021 من جيلى.. صور