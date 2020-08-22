فوز علوم المنصورة بمشروع بحثي مع معهد دوبنا الروسي للعلوم النووية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن المشاريع العلمية الفائزة التي تنظمها الأكاديمية وذلك بالتعاون مع المركز المتحد للعلوم النووية بمدينة دوبنا بروسيا الاتحادية خلال الفترة 2020-2022.





حيث فاز من جامعة المنصورة مشروع تحت عنوان " أطلس النشاط الإشعاعي الطبيعي والخرائط الإشعاعية للمناطق الاستراتيجية في مصر"

Natural Radioactivity Atlas and Radiological Maps for Strategic Regions in Egypt (NRA-MaSRE)





وأعلن الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور محمد صلاح أستاذ الفيزياء النظرية بكلية العلوم، أن المشروع جاء ضمن خطة تطوير معمل أبحاث الفيزياء النووية والاشعاعية بإشراف مشترك مع الدكتور علي الفراش أستاذ الفيزياء النووية بقسم الفيزياء كلية العلوم.





ويرتكز المشروع على إجراء القياسات والتحاليل اللازمة لرسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث محمد متولي عضو مشارك بالمشروع وباحث بمعمل أبحاث الفيزياء النووية والاشعاعية.





وأشار الدكتورأسامة العيان القائم بعمل عميد كلية العلوم أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تأهيل شباب الباحثين في مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر بما يضمن نقل خبرات الفيزياء النووية والإشعاعية بين مصر وروسيا، بما يضمن فتح آفاق جديدة للباحثين المصريين.





وأوضح دكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن التعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية (دوبنا – روسيا) يسهم في توفير التقنيات الحديثة اللازمة لعمل الدراسة والمسح الإشعاعي، حيث أن الدراسة ستتم طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص مراقبة النشاط الإشعاعي البيئي الطبيعي. ومن أهم النتائج المتوقعة للمشروع أنه سيساهم في التنقيب والتعدين للمواد النووية الاستراتيجية للاستخدامات السلمية. كما أن المشروع سيعطي نتائج مستدامة متعددة في مجالات البحث العلمي والتنمية الشاملة، والطاقة والصناعة، وتصدير المواد النووية.



