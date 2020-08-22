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ريادة الأعمال بالأزهر يطلق المنتدى الإلكتروني لمؤسسات التعليم والبحث العلمي.. غدا

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:15 م
ريادة الأعمال بالأزهر
ريادة الأعمال بالأزهر
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محمد شحتة
ينظم نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، بالاشتراك مع جامعة النيل، غدا الأحد، المنتدى الإلكتروني الأول لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل. 

ويشارك في فعاليات المنتدى، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور صابر حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، المشرف العام على نادي ريادة الأعمال، إن المنتدى يتناول دور ورؤى مؤسسات التعليم العالي بمختلف أنواعها في التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، وطرق التعامل معها والتغلب عليها، والفرص التى يمكن استغلالها للنهوض بنظم التعليم والبحث العلمي في التعليم عن بعد والتحول الرقمي، ورسم خارطة طريق مستقبلية للتعليم والبحث العلمي في إطار هذه المستجدات، والتعاون بين الجامعات وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقالت الدكتورة آية دوابة نائب مدير نادي ريادة الأعمال، إنه سيتم عقد المنتدى عبر تطبيق زووم، وسيتم بثه عبر الصفحة الرسمية لنادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر وجامعة النيل.

وأوضحت أنه من المقرر أن يدير جلسة المنتدى، الدكتور محمد جلال وكيل كلية الهندسة بجامعة الأزهر، مدير نادى ريادة الأعمال، والدكتورة هبة لبيب مدير مركز الإبداع والابتكار بجامعة النيل،والدكتورة وفاء عبدالرشيد مدير مكتب التيكو ونوادي ريادة الأعمال.

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