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رياضة

الأهلي والزمالك.. حكم مباراة القمة يتفقد الـVAR للتأكد من فاعليتها.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:38 م
تقنية الفار
تقنية الفار
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محمد سمير
حرص طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة، على تفقد تقنية الفار، قبل انطلاق اللقاء المقرر له، الليلة، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة ٢١ من مسابقة الدوري.


والتقطت عدسة صدي البلد حكم المباراة أثناء تأكد ايڤان بيبك من عمل الفار بطريقة صحيحة حتى  لا تحدث ازمة خلال المباراة كما حدث من قبل.


يذكر ان لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، قد أعلنت عن أسماء طاقم التحكيم الكرواتي، المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي، على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك

مساعد أول: جوران پاتاكي

مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

وكلفت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في مباراة القمة ١٢٠.

ويحتل الأهلى المركز الأول من ترتيب جدول الدوري العام برصيد ٥٦ نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد ٣٩ نقطة.
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