AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ فستان مشجر.. ميريهان حسين تشعل إنستجرام بأحدث إطلالاتها

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:25 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة. 


وظهرت ميريهان حسين بفستان قصير مشجر، ونالت الاطلالة اعجاب الكثير من متابعيها على انستجرام. 


ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت ميريهان حسين على شعرها الملموم للخلف ولم تتكلف ميريهان حسين في اقتناء الاكسسوارات واكتفت بقرط رقيق"


يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.


وشاركت مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.


View this post on Instagram

فراولة الحتة 🍓

A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مريهان حسين تبهر متابعيها بتقمص شخصية إليسا

ياجمالو .. مريهان حسين تخطف الأنظار بفستان مشجر على البحر .. شاهد

ميريهان حسين تخطف أنظار متابعيها على البحر .. شاهد

بفستان أسود.. ميريهان حسين تستعرض جمالها على شاطئ البحر

بإطلالة صيفية.. مريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

بالمايو.. مريهان حسين تنشر صورة جديدة من الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

بطل بعمر الثلاث سنوات.. طفل ينقذ أعز أصدقائه من الغرق في حمام سباحة.. فيديو

اعتذار مؤمن زكريا حديث الساعة باستاد القاهرة قبل انطلاق القمة 120

تطورات جديدة في قضية إنكار نسب أولاد هالة صدقي.. تفاصيل

من قنا إلي الاسماعيلية.. قصة مأساوية لشقيقين لقيا مصرعهما داخل حوض استزراع سمكي

الدقيقة 12.. زيزو يتقدم للزمالك على الأهلي في القمة 120

مضطرب نفسيا.. اغتصب طفلة وقتلها وألقى بجثتها في البحر ويعترف بجريمته|شاهد

AdvertisementS

بعد إصابة مؤمن زكريا به.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الضموري

تطورات جديدة في قضية إنكار نسب أولاد هالة صدقي.. تفاصيل

لأول سبتمبر.. وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية مستمرة في استقبال مصابي كورونا

شعبة الذهب تقدم نصيحة للمواطنين بشأن الشراء والبيع

تفاصيل العثور على طفل المنوفية مشنوقاً وعارياً داخل حظيرة مواشي

بعد واقعة مؤمن زكريا.. النواب يقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين| تفاصيل

وزير التعليم العالي: خريج الجامعة الأهلية يملك شهادة تمكنه من العمل بأي مكان في العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة هيكل عظمي حتى الآن والمرحلة التالية ستربطه بحياة الناس

الصحة العالمية تنصح الأطفال في هذه السن بارتداء الكمامة

الذهب يتراجع 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 854 جنيهاً

تصل لـ40 جنيها للوحدات السكنية و20 ألفا للمنشآت التجارية.. البرلمان يقر رسوم النظافة بعد غد

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الجيم.. ديانا حداد تستعرض لياقتها.. شاهد

أوف شولدر.. رشا المهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علامة في اللسان تشير للإصابة بمرض السكر