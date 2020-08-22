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أخبار العالم

توقيف 3 سعوديين ارتكبوا جرائم سرقة واعتداء في الرياض

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:27 م
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
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محمود نوفل
كشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض السعودية الرائد خالد الكريديس، أنه تم  القبض على ثلاثة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع. 

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض ان المتهمين الثلاث تورطوا في تهم السطو على متجر للاتصالات بأحد المجمعات التجارية.


وذكر الرائد الكريديس وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن المتهمين يواجهون تهمة الاستيلاء على (14) جهاز جوال، وإقرارهم بارتكاب (7) جرائم متنوعة، منها نشل وسرقة واعتداء،
كما استولي المتهمين الثلاث  على نقود ومقتنيات، تجاوزت قيمتها (30.000) ريال، حيث جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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