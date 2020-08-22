توقيف 3 سعوديين ارتكبوا جرائم سرقة واعتداء في الرياض

كشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض السعودية الرائد خالد الكريديس، أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.





وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض ان المتهمين الثلاث تورطوا في تهم السطو على متجر للاتصالات بأحد المجمعات التجارية.









وذكر الرائد الكريديس وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن المتهمين يواجهون تهمة الاستيلاء على (14) جهاز جوال، وإقرارهم بارتكاب (7) جرائم متنوعة، منها نشل وسرقة واعتداء،

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