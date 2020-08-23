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مرأة

اكتشاف السكر الحقيقي من المغشوش بحيل سهلة.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:18 ص
اكتشاف السكر الحقيقي
اكتشاف السكر الحقيقي من المغشوش بحيل سهلة.. فيديو
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اسماء محمد
انتشر فى الآونة الاخيرة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لمجموعة من الشباب الصغير يقومون بتعبئة أكياس السكر بشكل يجعل الجميع يشمئز من هذا المظهر ويبحث عن طريقة تساعد فى اكتشاف السكر الفاسد والمغشوش.

وقال الدكتور مروان سالم، اخصائى الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، ان بعض المصانع تقوم بخلط السكر بنوعين من المواد وهما بودرة التلك أوبيكربونات الصوديوم لجنى المزيد من الأرباح وبالتأكيد لهما الكثير من الاضرار الصحية.

وأوضح الدكتور "مروان" فى حلقة اليوم من برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "DMC" أنه يمكن اكتشاف السكر المغشوش بمجموعة من الطرق السهل تنفيذها فى المنزل بمكونات بسيطة .

الطريقة الأولى 
نضع السكر العادى فى كوب الماء ونقلبه جيدا سنلاحظ أنه امتزج تماما 
نضع السكر المغشوش بالبيكربونات فى كوب الماء ونقلبه جيدا سنلاحظ أنه لم يعد صافيا ولونه تعكر 
نضع السكر المغشوش ببودرة التلك فى كوب الماء ونقلبه جيدا سنلاحظ أنه اصبح ابيض وسنجد انه لايذوب بسهولة وتوجد بعض الكتل.

الطريقة الثانية
نضع القليل من الخل على السكر العادى لن يحدث شئ
نضع القليل من الخل على السكر المغشوش ببيكربونات الصوديوم وسنلاحظ فورانه

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