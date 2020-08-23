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حوادث

حبس تاجر مخدرات حول شقته للاتجار بالحشيش في المرج

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:04 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة المرج الجزئية، حبس تاجر مخدرات، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتحويل شقته لممارسة نشاطه الاجرامي فى الاتجار فى الحشيش.

وأمرت النيابة بالتحري عن نشاط المتهم، وكذلك ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصهما واعداد تقرير عن خواصها.

وكان رجال المباحث بالقاهرة تمكنوا من ضبط تاجر مخدرات حول شقته بالمرج لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالحشيش ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج قيام عاطل–مقيم بدائرة القسم بالإتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من المنطقة سكنه بدائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى .


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫200 كيلو جرام– طبنجة صوت - مبلغ مالى) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والطبنجة الصوت بقصد الدفاع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها،ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
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