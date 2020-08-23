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الراقصة المهندسة: اتعلمت من قسم الكهرباء الرعشة والميكانيكا ضبط زوايا الوسط

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:38 ص
ايمي سلطان
ايمي سلطان
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عبد الخالق صلاح
أكدت الراقصة ايمي سلطان، أنها حاصلة علي بكالوريوس هندسة؛ مشيرا إلى أن دراسة الهندسة لا تتعارض ابدا مع الرقص، حيث أنها جعلتها رقاصة دقيقة ومنضبطة، علي حسب تعبيرها.

وأشارت سلطان، خلال لقائها على فضائية «أون اي» وبرنامج «SNL4_بالعربي»، أن دراسة الهندسة علمتها الرقص بـ « المسطرة»، مضيفة: « أنا بعرف أرقص بالمسطرة الـ T على النغمات الصعيدي».

وتابعت سلطان حديثها الساخر كونها راقصة حاصلة على مؤهل عال: «الهندسة خلتني أرقص على السلم .. وكل قسم في الهندسة اتعلمت منه أصول الصنعة».

واستطردت: « قسم الكهرباء اتعملت منه الرعشة .. وقسم ميكانيكا اتعلمت منه ضبط الزوايا». 
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