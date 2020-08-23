رشوان توفيق: التمثيل في الماضي لم يكن بالمظهر.. ولم أقدم تنازلات

قال الفنان رشوان توفيق انه لم يقدم تنازلات في حياته المهنية، مؤكدا أن هذا الأمر ليس اجتهادا منه وإنما فضل من الله عليه.





وتابع "رشوان" خلال لقاءه بالاعلامية قصواء الخلالي ببرنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة TEN، أنه لم يحب في حياته مثل الفن، وأن الله أكرمه بكثير من النعم لا يستطيع أن يحصيها.





كما علق رشوان على حال التمثيل في الماضي، قائلا انه لم يكن يعتمد على الشكل الخارجي، بل أن الموهبة هى المتحكم الاول، ولم يكن الفن به أموال كثيرة.





وحرص ضياء رشوان على توجيه نصيحة للشباب، قائلا: عليهم أن يهتموا بالنص وقراءة السيناريو جيدا والاجتهاد في أدوارهم وتطوير مهاراتهم.



