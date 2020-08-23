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رياضة

وليد صلاح: فايلر لم يتعلم الدرس من لقاء السوبر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:03 ص
فايلر
فايلر
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عمرو ابوبكر
قال وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى لم يتعلم الدرس من لقاء السوبر المحلى.

وأضاف وليد صلاح خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن كارتيرون واجه الأهلى بنفس طريقة لقاء السوبر، فى المقابل فإن فايلر لم يتعلم من أخطاء الماضى.

ويري وليد صلاح إن فايلر لم يحفظ لاعبى الأهلى، خطة اليوم، واللاعبون تفاجئوا بالخطة، مشيرا إلى أن الفوز الذى تحقق شغل مدرب ووعي من لاعبي الزمالك، الذين نفذوا تعليمات مدربهم بحذافيرها.

وأردف: " فايلر خاض المباراة بثلاثة لاعبين في وسط الملعب، لتعويض الغيابات الذي يعاني منها، هناك أخطاء كثيرة بسبب طريقة اللعب لعدم اعتياد الأهلي على هذه الطريقة".
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