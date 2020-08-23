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أخبار العالم

كورونا ينتشر بين الشباب بسرعة.. وزير الصحة الفرنسي يحذر: نحن في موقف محفوف بالمخاطر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربع أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاما.

ووفقا لوكالة "رويترز"، حذر فيران، خلال مقابلة له مع صحيفة "جورنال دي ديمونش" نشرت اليوم الأحد، من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الوزير الفرنسي أن عددا كبيرا من المصابين صغار السن لم تظهر عليهم أعراض أو عانوا من مضاعفات محدودة.

وأكد الوزير: "نحن في موقف محفوف بالمخاطر"، مضيفا أن العدد المرتفع لحالات الإصابة لا يعود فقط إلى العدد الكبير للاختبارات.

ويتوافق فيران مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل في وجهة نظره حول استبعاد ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجددا لمحاربة انتشار المرض لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى.

وقال الوزير: "هذا ليس استثناء فرنسيا، إنه نظام أوروبي".

جدير بالذكر أن فرنسا سجلت 3602 حالة إصابة بالفيروس، على مدار الـ24 ساعة السابقة، وكان عدد الحالات اليومية وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود.
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