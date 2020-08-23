ثغرة خطيرة بـ Google Drive تسمح للهاكرز بخداعك لتثبيت برامج ضارة

اكتشف مسئول النظام A. Nikoci، ثغرة خطيرة بإحدى ميزات تطبيق جوجل السحابي "Google Drive"، والتي يستغلها المتسللون لخداع ملايين المستخدمين لتثبيت برامج ضارة بدلا من المستندات الخاصة بالخدمة.





وقال Nikoci لموقع "The Hacker News":" قد يكون لدى Google Drive طريقة يستخدمها المتسللون لخداعك لتثبيت كود ضار"، حيث يمكن لقراصنة الإنترنت خداعك لتثبيت بسهولة للوصول إلى ملفاتك وبياناتك الخاصة من خلال خدمة جوجل درايف على الويب والهواتف المحمولة.









وتكمن المشكلة الأمنية في ميزة إدارة الإصدارات في "جوجل درايف" والتي قد تسمح للهاكرز بتبديل ملف شرعي ببرامج خبيثة للتسلل إلى أنظمة المستخدمين.





ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فأن خدمة التخزين السحابي لا تتحقق لمعرفة ما إذا كان الملف من نفس نوع ملفاتها، أو حتى تفرض نفس الامتداد، فقد تكون صورة قطة غير ضارة برنامجا ضارا خفيا.

ولا تلمح المعاينة عبر الإنترنت إلى أي تغييرات أو تطلق تنبيهات، لذلك قد لا تعرف أن هناك مشكلة بالملفالذي تستقبله عبر الخدمة حتى يتم تثبيته بالفعل، وعلى ما يبدو أن متصفح كروم يثق ضمنيا في تنزيلات درايف Drive، حتى عندما تكتشف برامج مكافحة الفيروسات الأخرى البرامج الضارة..



