حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.
وتمكن ضباط مركز الخانكة بالقليوبية من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من مواد الحشيش قبل ترويجهما على عملائهما.
وتمكن ضباط مركز الخانكة بالقليوبية من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من مواد الحشيش قبل ترويجهما على عملائهما.
تحرر محضر بالواقعة واحيل المتهمين للنيابة فأمرت بالتحفظ على المضبوطات وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بالخانكة توصلت التحريات الى ضبط كل من م ا 25 سنة عاطل وبحوزته سلاح ابيض مطواة وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 200 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.
كما تم ضبط أ ج عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.