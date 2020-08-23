بالصور.. التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي لـ القوات العراقية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، أن التحالف الدولي انسحب من الموقع رقم 8 في معسكر التاجي وقام بتسليمه للقوات العراقية.





وأوضحت القيادة العراق أن تسلم بقية المواقع من التحالف الدولي في قاعدة التاجي سيتم وفق جدول زمني.





ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوسائل ^علامية حكومية، إن "قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية".

وأوضح الخفاجي أن" الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الاسترالية والنيوزلندية والأمريكية".





وأشار الخفاجي إلى أن" الموقع سوف يخصص الى القوات الامنية العراقية لاستخدامه".



