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أخبار العالم

بالصور.. التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي لـ القوات العراقية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:15 ص
التحالف الدولي يسلم
التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي لـ القوات ا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، أن التحالف الدولي انسحب من الموقع رقم 8 في معسكر التاجي وقام بتسليمه للقوات العراقية.

وأوضحت القيادة العراق أن تسلم بقية المواقع من التحالف الدولي في قاعدة التاجي سيتم وفق جدول زمني.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوسائل ^علامية حكومية، إن "قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية".
 
وأوضح الخفاجي أن" الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الاسترالية والنيوزلندية والأمريكية".

وأشار الخفاجي إلى أن" الموقع سوف يخصص الى القوات الامنية العراقية لاستخدامه".

وأضاف أنه "بعد اكتمال مهمة قوات التحالف الدولي تم تسليم الموقع رقم 8 الى القوات العراقية بحضور ممثل رئيس الوزراء الذي بدورة قام بتوقيع محضر الاستلام والتسليم".
بالصور.. التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي لـ القوات العراقية
بالصور.. التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي لـ القوات العراقية
بالصور.. التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي لـ القوات العراقية
بالصور.. التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي لـ القوات العراقية
بالصور.. التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي لـ القوات العراقية
بالصور.. التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي لـ القوات العراقية
بالصور.. التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي لـ القوات العراقية
بالصور.. التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي لـ القوات العراقية
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