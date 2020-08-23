مصرع طفل أسفل عجلات جرار بالمنوفية

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تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد لمصرع طفل دهسا أسفل عجلات جرار أثناء لهوه أمام منزله.

وبالانتقال الفوري والفحص تبين مصرع الطفل يوسف .و 8 سنوات أسفل عجلات جرار كسح كان يقوده طفل 13 عاما، وقام الأهالي بنقل الطفل المصاب للمستشفى أملا في إنقاذه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

لقي طفل بمدينة تلا بمحافظة المنوفية مصرعه بعد أن دهسه جرار كسح أثناء لهوه أمام منزله وتم تحرير محضر بالواقعة.