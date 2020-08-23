مطاردة بالبحيرة.. الأمن يضبط تاجر مخدرات بعد إطلاق النار مع شركائه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاشتراك مع آخرين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (ثلاثة من العناصر الإجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية بمحل إقامتهم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بقطعة الأرض المُشار إليها ولدى إستشعارهم بالقوات قاموا بالهرب وبملاحقتهم أمكن ضبط أحدهم وبحوزته (250 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى) وأثناء قيام القوات بمطاردة المتهمان الهاربان بادر أحدهما بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح نارى كان بحوزته فبادلته القوات بالمثل، حيث عُثر بخط سير هروب المتهمان على (بندقية آلية وبخزينتها 13 طلقة من ذات العيار) وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بحيازته والمتهمان الهاربان للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهم .



