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رياضة

فرج عامر: محمد أبو جبل أفضل حارس مرمى في مصر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:08 م
فرج عامر رئيس نادي
فرج عامر رئيس نادي سموحة
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محمد السعيد
أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة بالمستوى المميز الذي يقدمه الحارس محمد أبو جبل مع نادي الزمالك.

كان محمد أبو جبل تألق أمام الأهلي أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري، حيث أنقذ العديد من الفرص الخطيرة، وساهم في فوز الزمالك على غريمه التقليدي بنتيجة 3 - 1.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": محمد أبو جبل أحسن حارس مرمي في مصر صناعة نادي سموحة".

وشارك محمد أبو جبل الزمالك في 11 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، دخل مرماه مرماه 4 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه في 7 مواجهات.

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