جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول علم النفس الإيجابي

أقام مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، دورة تدريبية بعنوان "علم النفس الإيجابي"، حاضر فيها الدكتور أحمد صلاح استاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية.



