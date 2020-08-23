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تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول علم النفس الإيجابي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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كريم ناصر
أقام مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، دورة تدريبية بعنوان "علم النفس الإيجابي"، حاضر فيها الدكتور أحمد صلاح استاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية. 

وتهدف الدورة التدريبية إلى دعم توجهات أعضاء هيئة التدريس في فرض السلوك الايجابي للعملية التربوية والتعليمية داخل الجامعة، وكذلك التعرف علي نظرية علم النفس الايجابي في التدريب والتعليم وتطوير الذات لدي الفرد، النمط السلوكي الإيجابي وميكانزمات العلاقات في العمل الجامعي، ادوات علم النفس الايجابي في استراتيجيات العملية التعليمية، مقومات الوعي وابعاده في تطوير المشاعر والانجاز لدى الطلاب في الجامعة، المهارات العقلية ومدخلاتها في خلق مناخ إيجابي لدى المهام التدريسية في الجامعة، وعلاقة الانجاز ووضع الأهداف في الحياة الجامعية، والتعامل مع الانفعالات ومهارات التفكير والتحكم في المهام والتكليفات داخل الجامعة.
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