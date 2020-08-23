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أخبار البلد

أبو العينين يُكرم أوائل الثانوية الأزهرية.. ويمنحهم شهادة تقدير ومكافأة ١٠ آلاف جنيه لكل طالب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:24 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين يصافح شيخ الأزهر
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أحمد سالم

أعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن إقامة حفل تكريم لـ أوائل الثانوية الأزهرية، ومنحهم مكافآت مالية، وذلك استكمالا لمبادرة "أبو العينين" لتكريم طلاب مصر المتميزين بعد تكريم أوائل الثانوية العامة الأسبوع الماضي.

 

وقال أبو العينين، في بيان له من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: "يُشرفني أن أُحيي بكل تقدير واحترام، أوائل الثانوية الأزهرية 2020، وأتقدم إليهم بخالص التهاني القلبية والتقدير الجّم لما بذلوه من إنجاز وما حققوه من اعجاز، خلال عام دراسي صعب وظروف قاسية، أثبتوا خلالها قوة عزيمتهم ونُبل غايتهم".

 

وأضاف: "لذا.. قررتُ تكريم أبناءنا الطلاب من أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، ومنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل طالب وذلك إيمانا برسالة الأزهر العالمية، لنشر تعاليم الإسلام السمِحة، ومنهاجه القويم في التربية الصحيحة والتعليم الحديث".


ووجه أبو العينين رسالة إلى شيخ الازهر قائلا: "فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف.. لي عظيم الشرف باستضافة أبنائك المتميزين من اوائل الثانوية الأزهرية، عسى الله ان ينفعهم، وينفع بهم ويجعلهم زُخرا للبلاد وفخرا لها".

 

وتابع النائب محمد أبو العينين: "إن الأزهر الشريف، واجهة حضارية مشرفة لمصر، وقلعة شامخة تقف صدا منيعا في وجه التطرف، وتحمي صحيح الدين ورسالة الإسلام، ووسطية الأمة، وإن من واجبنا أن نقدم الدعم والمساندة لأبنائنا المتميزين في الأزهر الشريف، ونفتح لهم مجالات الإبداع وسُبل التميز، ولم يؤخرنا عن ذلك سوى ظروف السفر خلال الفترة الماضية".

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