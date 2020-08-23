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فن

تعرف على تفاصيل فيلم Suicide Squad الجديد .. ومفاجأة عن مارجوت روبي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
كشف مخرج فيلم Suicide Squad  جيمس جان عن فريق عمل الجزء الجديد من فيلم الاثارة والتشويق الجديد، الذي بدأ التحضير له على قدم وساق.

ونشر جيمس جان فيديو مدته دقيقتين يكشف عن ابطال الفيلم وهم مارجوت روبي التي تعيد تقديم دورها الشهير Harley Quinn مع اجراء بعض التعديلات على اللوك الخاص بها التي اعتاد الجمهور على رؤيته بها بارتدائها ملابس جلد سوداء وحمراء.

وتعود الممثلة الامريكية فيولا ديفيس الى سلسلة    suicide squad   من خلال دور Amanda Waller و جويل كينامان بدور  rick flag و جاي كورتني بيدور  captain boomerang. 

وتردد ان النجم البريطاني إدريس إلبا سيكون بديلا للنجم العالمي ويل سميث بعد اعتذاره بسبب ازدحام جدوله بتصوير أعمال فنية اخرى، فيما حقق الفيلم 746 مليون دولار أمريكي في شباك تذاكر السينما العالمية.

تعرف على تفاصيل فيلم Suicide Squad الجديد .. ومفاجأة عن مارجوت روبي
تعرف على تفاصيل فيلم Suicide Squad الجديد .. ومفاجأة عن مارجوت روبي
تعرف على تفاصيل فيلم Suicide Squad الجديد .. ومفاجأة عن مارجوت روبي
تعرف على تفاصيل فيلم Suicide Squad الجديد .. ومفاجأة عن مارجوت روبي
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