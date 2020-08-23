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تعليم

بإشراف رعاية الشباب.. مشروع لتجديد جداريات سور جامعة حلوان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:44 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
قام طلاب وطالبات مركز الفنون التشكيلية بالنشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بعمل مشروع لترميم وتنظيف وتجديد جداريات السور الداخلى و الخارجى للجامعة، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة،  الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، باشراف الادارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان.


كما تم عقد محاضرة تعريفية للطلاب خلال فعاليات الترميم والتجديد حاضر فيها الاستاذ الدكتور حسام راضي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة  تناولت كيفيه أعمال الترميم و التنظيف ولزق الألوان وتثبيتها.

وعقب أعمال الترميم والتنظيف أظهر الطلاب الأعمال الفنية الرائعة والجداريات على السور الداخلي والخارجي للجامعة، والتي نفذها زملائهم في السابق لتظهر إبداعات الطلاب  ورسوماتهم لتعبر لوحاته الفنية الإبداعية على أن الفن يعمل على تواصل الاجيال ويعتبر مؤثرًا حقيقيًا يسهم في عمليات التجديد والتطوير. 

جدير بالذكر أن هذه الاعمال الفنيه للطلاب قدمت رساله فنية تهدف إلى الارتقاء بالذوق والجمال عبر الأجيال.
بإشراف رعاية الشباب.. مشروع لتجديد جداريات سور جامعة حلوان
بإشراف رعاية الشباب.. مشروع لتجديد جداريات سور جامعة حلوان
بإشراف رعاية الشباب.. مشروع لتجديد جداريات سور جامعة حلوان
بإشراف رعاية الشباب.. مشروع لتجديد جداريات سور جامعة حلوان
بإشراف رعاية الشباب.. مشروع لتجديد جداريات سور جامعة حلوان
بإشراف رعاية الشباب.. مشروع لتجديد جداريات سور جامعة حلوان
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