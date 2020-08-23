خلصنا رحلتنا.. شاهد | أصالة وابنتها في أحدث ظهور لهما

نشرت شام الذهبي ، ابنة الفنانة أصالة صورا جديدة لها مع والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت شام على الصورة قائلة: "خلصنا رحلتنا .. بعض الوقت للأم وابنتها ، أنا الأم معظم الوقت ".





وجاءت التعليقات على الصور كالتالي:

- ربنا يخليكوا لبعض

- قمرييين

- تجننوا بجد





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واحتفلت الفنانة أصالة من فترة قصيرة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها.





وقد اقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.



