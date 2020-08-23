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فن

خلصنا رحلتنا.. شاهد | أصالة وابنتها في أحدث ظهور لهما

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:15 م
اصاله و ابنتها شام
اصاله و ابنتها شام
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ندى فكري
نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صورا جديدة لها مع والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت شام على الصورة قائلة: "خلصنا رحلتنا .. بعض الوقت للأم وابنتها ، أنا الأم معظم الوقت ". 

وجاءت التعليقات على الصور كالتالي:
- ربنا يخليكوا لبعض
- قمرييين
- تجننوا بجد

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واحتفلت الفنانة أصالة من فترة قصيرة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها.

وقد اقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.

وعلى جانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها "في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.
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