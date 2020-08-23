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أخبار العالم

بإجمالي 307479 حالة.. السعودية تسجل 1109 إصابات جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:19 م
السعودية تسجل 1109
السعودية تسجل 1109 إصابة جديدة بـ كورونا ف 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.


ووفقا لصحيفة "سبق"، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 307479 حالة.


وأضافت الصحة السعودية، أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 3649 حالة بعد تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.


وأوضحت الوزارة السعودية، أنه تم تسجيل 1702 حالة تعاف جديدة، خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 إلى 280143 حالة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ23687  والحالات الحرجة 1644 حالة.
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