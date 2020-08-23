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أخبار البلد

المواطنون بعد عودة صلاة الجمعة:إحنا عايشين في عيد والفترة اللي فاتت درس للجميع

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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محمد هاني- احمد بيسو

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أول أمس الأربعاء، عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى اعتبارا من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري.

وأعلن وزير الأوقاف ضوابط عودة صلاة الجمعة على النحو التالي:

الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

- عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

- سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

- في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

- لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.   

و قامت صدى البلد برصد ردود افعال المواطنين بعد هذا القرار 

حيث قال شاب عشريني الفترة السابقة كانت بمثابة درس قاسي لي حيث انني لم اكن اصلي بانتظام و لكني الآن متلهف لعودة الصلاة ، لكي اعوض ما فاتني 

بينما قال اخر انة في عيد منذ إعلان عودة صلاة الجمعة بالمساجد 

و اختتم شخص اخر ان مرض كورونا جاء ليعطي درس للجميع ان الفرصة للرجوع الي الله و الصلاة في المسجد من الممكن الا تكون موجودة فيجب علي الجميع التعلم من الدرس

و قال اخر انة كل يوم جمعة علي مدار الأربعة شهور السابقة كان يشعر بحزن شديد خصوصا في وقت صلاة الجمعة 

و أضاف اخر انة سعيد جدا بهذا القرار حيث انة لم يعد يتحمل عدم صلاة الجمعة اكثر من ذالك و تابع قائلا : قربنا ننسي ان في صلاة
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