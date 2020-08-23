غادة جابر تكتب: مصر والسودان.. حتمية تعزيز النهج التعاوني

يحتل السودان شطا كبيرا من نهر النيل، فهو بلد في ملتقي الطرق الأفريقية، وهناك علاقات تجارية وثقافية وسياسية بين مصر والبلاد السودانية مند الازل، وكان القدماء المصريون يسمونها " تانحسو" أي أرض الله فهي بلاد مليئة بالخير، فشقوا طريقًا للسفن بين صخور الشلال الأول في عهد الأسرة السادسة تحت إشراف مهندس مصرى اسمه " أونا "وذلك عام 0022 قبل الميلاد، وكانت السفن تجرى في النيل بين مصر و السودان بغير مشقة، إلى أن وصلت حدود مصر و السودان إلى النيل الأزرق، وبعد مرور عقود من الترابط بين مصر والسودان، سعى الإحتلال الانجليزي إلى فصل السودان عن مصر، و ايضًا فصل الشمال السوداني عن الجنوب، واستقلت بالفعل جنوب السودان عام 2011، واتخذت جوبا عاصمة لها، وذلك بعد حرب أهلية سودانية كانت الأطول في تاريخ أفريقيا، جدير بالذكر أن جنوب السودان يحدها من الشمال السودان ومن الشرق اثيوبيا ، والجنوب الشرقي كينيا وأوغندا، وهو ما يعطيها أهمية جيوسياسية واستراتيجية كبيرة.









في أزمة سد النهضة الأخيرة و التي استمر التفاوض فيها 9 سنوات، برزت إشكالية ولبس فيما يتعلق بدور السودان، فالسودان احد دولتي المصب وهو معني رئيسي بالتفاوض في أزمة السد وكل ما يتعلق بها بما في ذلك ملف الملء، ويمكن القول أن الدور السوداني أصبح واضحًا وشهد تحولا "نحو المزيد من الفاعلية" وذلك بعد رسالة مجلس الأمن، حيث شرحت وزيرة الخارجية السودانية في ذلك الوقت " أسماء محمد عبدالله " في نص الرسالة موقف بلادها بشأن مفاوضات سد النهضة، مؤكدة ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق، وفي هذا السياق دعت مصر لاتخاذ موقف قوى وثابت وعدم التنازل عنه في مواجهة إثيوبيا بما يدعم وجود موقف ثنائي متحد وقوي، وبما يحول دون اختراق المواثيق الدولية عبر اتخاذ إثيوبيا قرارات احادية.









في سياق متصل، وفي اطار تأكيد مصر وتعزيز مفاهيم التضامن والوحدة مع أشقائها الأفارقة عموما، والسودان على وجه الخصوص، وتأكيدا كذلك لدورها الريادى في الساحة الأفريقية، قام رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء "عباس كامل" ووزيرة الصحة "د.هالة زايد " بافتتاح المركز الطبي المصري بجوبا عاصمة "جنوب السودان" في 12 أغسطس المنصرم، وسط ترحيب كبير من المواطنين، كما قام وزراء صحة البلدين، ببحث سبل تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان في المجال الطبي، وعلى هامش ذلك تم إرسال فريق طبي مصرى الي السودان لتفعيل مبادرة " علاج مليون أفريقي " من فيروس سي، واقلاع طائرتي مساعدات مصرية للسودان تنفيدًا لتوجيهات الرئيس السيسي،حملت على متنها كميات كبيرة من المواد الغدائية وألبان الأطفال، ولم تكن هده المرة الأولي بل ان جمهورية مصر العربية تقف دائمًا بجانب الشعب السوداني الشقيق في العديد من الأزمات، تأكيدًا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخًا لعلاقات التعاون وترسيخا لروابط الأخوة التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة السمراء.









إذن تخبرنا المقاربة التاريخية وكذلك المتغيرات الحالية بوحدة المصير والمقصد بالنسبة لمصر والسودان، فهما دولتان شقيقتان يجمع بينهما روابط تاريخية وجغرافية وسياسية وقبلية وعائلية، وكذلك وفقا لمفاهيم الأمن القومي الحديثة فإن أمن السودان واستقراره من أمن مصر – دولة الجوار المباشر – ولذلك يجب على البلدين البحث عن سبل تعزز النهج التعاوني فيما بينهما في كافة الملفات المتقاطعة، بما يعزز الاستقرار ويعطي أملا في تحقيق الأمن الإنساني بمفهومه الواسع للسودان ومصر، ويعزز الاستقرار ويدعم جهود التنمية في الإقليم ككل، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء المصري في زيارته الأخيرة للسودان.