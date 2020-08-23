جامعة الفيوم: امتحانات الدراسات العليا بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل

تفقد الدكتور كمال غلاب، وكيل معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال امتحانات الدراسات العليا اليوم الأحد الموافق 2020/8/23.









التى أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.









وقال الدكتور كمال غلاب، المشرف على أعمال امتحانات الدراسات العليا، بأن الامتحانات تستمر خلال الفترة من 8/13 وحتى 2020/9/3، مضيفا أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 125 طالب في قسم إدارة المستشفيات و30 طالب في قسم السياسة والقانون.





وأيضا 15 طالب في قسم دراسات وبحوث النقل و13 طالب في قسم نظم المعلومات الجغرافية و10 طلاب في قسم التنمية الزراعية والأمن الغذائي.