AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

للمرة الثانية.. تجديد حبس قاتلة والدها دفاعا عن والدتها فى الخانكة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:35 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قررت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية تجديد حبس الفتاة المتهمة بقتل والدها " أثناء مشاجرته مع والدتها دفاعا عنها 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية.

وتلقى العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمد حبيش معاون مباحث مركز الخانكة بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ومتوفى بناحية عزبة الرمل أبو زعبل دائرة المركز.

وعلى الفور تم اخطار اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "إبراهيم م ق" 42 سنة حداد مسلح ومقيم أبو زعبل دائرة المركز توفى اثر إصابته بجرح طعني بالصدر وزوجته "فايزة م ع" 36 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان.

وأكدت التحريات نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية وأسرية مستمرة بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتوفى بالتعدى على زوجته بالضرب مما أثار حفيظة ابنتهما "ي ا م" 16  سنة طالبة فقامت بالتعدى على والدها بطعنه بسكين بالصدر.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة واعترفت أن والدها دائم التعدي عليها بالضرب ويسيئ معاملتها هي ووالدتها وعندما شاهدته يقوم بضرب والدتها ويتشاجر معها حاولت التدخل ولكنه أهانها وحاول ضربها فأستلت السكين وطعنته فى صدره فسقط غارقا فى دمائه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتعديه على والدتها.. طالبة تقتل والدها بالخانكة

المتهمة بقتل والدها بالخانكة: مكنش بيبطل خناق مع أمى لأتفه الأسباب

لأسباب مختلفة.. التحقيق فى مصرع وإصابة 7 أشخاص في 3 مشاجرات بالقليوبية

النيابة تكلف الأمومة والطفولة بإعداد تقرير عن فتاة قتلت والدها بأبو زعبل

ترشيحاتنا

لشرح دوافع رفض مشروع قانون الإفتاء.. شيخ الأزهر يطلب حضور جلسة البرلمان

أبطال وهميين .. أحمد حسن يطالب إدارة الأهلي بتصعيد أبناء النادي

ظهرت في تركيا.. ماذا تفعل ابنة بشار الأسد بـ أنقرة

فوازير مش فاهمها.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الأهلى بعد السقوط بثلاثية أمام الزمالك

الإفتاء تحسم الجدل حول التمسح بمقامات آل البيت والأولياء

فيديوجراف.. التصلب الضموري.. مرض مؤمن زكريا.. تفاصيل أعراضه ومضاعفاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. لقاء سويدان تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

دراسة: الأطفال دون أعراض كورونا أكثر خطرا في انتشار الفيروس

في ذكرى ميلاده.. تعرف على مصير سيارة عزت أبوعوف المرسيدس الشهيرة.. فيديو وصور