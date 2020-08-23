للمرة الثانية.. تجديد حبس قاتلة والدها دفاعا عن والدتها فى الخانكة

نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية تجديد حبس الفتاة المتهمة بقتل والدها " أثناء مشاجرته مع والدتها دفاعا عنها 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية. قررت





وتلقى العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمد حبيش معاون مباحث مركز الخانكة بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ومتوفى بناحية عزبة الرمل أبو زعبل دائرة المركز.





وعلى الفور تم اخطار اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "إبراهيم م ق" 42 سنة حداد مسلح ومقيم أبو زعبل دائرة المركز توفى اثر إصابته بجرح طعني بالصدر وزوجته "فايزة م ع" 36 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان.





وأكدت التحريات نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية وأسرية مستمرة بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتوفى بالتعدى على زوجته بالضرب مما أثار حفيظة ابنتهما "ي ا م" 16 سنة طالبة فقامت بالتعدى على والدها بطعنه بسكين بالصدر.





وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة واعترفت أن والدها دائم التعدي عليها بالضرب ويسيئ معاملتها هي ووالدتها وعندما شاهدته يقوم بضرب والدتها ويتشاجر معها حاولت التدخل ولكنه أهانها وحاول ضربها فأستلت السكين وطعنته فى صدره فسقط غارقا فى دمائه.