6 خطوات لتحسين أداء تكييف السيارة

لا غني عن استخدام تكييف السيارة في ظل ارتفاع دراجات الحرارة، لأنه يساعد على ترطيب الجسم والقدرة على التخلص من الشعور بالإجهاد بصورة ملحوظة.





يلعب غاز الفريون دورًا أساسيًا فهي هذه العملية، فهو المسئول عن عملية التبريد وأي نقص في ضغط الفريون يتسبب في انخفاض قدرة التكييف على التبريد.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز الخطوات والنصائح للمحافظة على أداء التكييف .. تعرف عليها.





1-إذا كنت تعاني من عدم تبريد التكييف، فعليك بتغيير فلتر الهواء لأنه المسئول عن تجديد الهواء ف السيارة وأب رواسب او أتربة تسبب عدم القدرة على التبريد.





2-من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يقع فيها قائدي السيارة هى الاصطفاف في الشمس وتشغيل التكييف، انعكاس أشعة الشمس على الزجاج يُسبب مرورها داخل السيارة وتسخينها.





3-يلعب الردياتير دورًا هامًا في عملية التبريد لأن غاز الفريون يمر بداخله لتبريد السيارة، لذلك ينصح بتنظيف باستمرار للحفاظ عليه من الأتربة والرواسب.





4-التأكد من ملئ غاز الفريون بالخطوات الصحيحة وإعادة شحنه كل فترة.



