محافظ المنيا يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي ببني مزار

وناشد المحافظ المواطنين للإسراع في سداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في مخالفات البناء ، مؤكدا أن 15 سبتمبر القادم هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ، ومن لم يتقدم بطلب للتصالح حتى الآن فعليه التقدم بطلب التصالح ، مصحوب بسداد 25% من قيمة التصالح، وذلك حتى 30 سبتمبر القادم ، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا الى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات.



