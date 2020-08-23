محافظ المنيا يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي ببني مزار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز بنى مزار، حيث اطمئن المحافظ على سير العمل، يرافقه إسماعيل الفحام رئيس المركز.
والتقى المحافظ، خلال جولته بالمركز بعدد من المواطنين، واستمع الى مطالبهم واستفساراتهم حول التصالح في مخالفات البناء، حيث شهد المركز اليوم، اقبالًا كبيرًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
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أكد المحافظ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وناشد المحافظ المواطنين للإسراع في سداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في مخالفات البناء ، مؤكدا أن 15 سبتمبر القادم هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ، ومن لم يتقدم بطلب للتصالح حتى الآن فعليه التقدم بطلب التصالح ، مصحوب بسداد 25% من قيمة التصالح، وذلك حتى 30 سبتمبر القادم ، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا الى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات.
ووجه محافظ المنيا، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.