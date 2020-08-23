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رياضة

محمد محمود يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

وخاض محمد محمود جلسة في «الجيم»، ثم استكمل تدريباته بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على ملعب التتش، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل.

ويخوض محمد محمود المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي، والتي أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وخسر الأهلي من الزمالك 1-3 ضمن منافسات مسابقة الدوري .

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