رضا عبد العال لـ أحمد موسى: مروان لو لعب تاني هجيلك سكر وضغط.. والأخير يرد: مش هيلعب

مازح رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، الإعلامي أحمد موسى، قائلا "لو مروان لعب ماتشين كمان هيجيلك ضغط وسكر"، ليؤكد موسى "لا مش هيلعب تاني".





وأضاف "عبد العال"، "أنتوا لسه فايقين دلوقتي، أنا مش عايز أخلص عليه أكتر ما هو مخلص على نفسه بس أنا قولت قبل كده إزاي ده يروح كأس العالم، الغلطة بتاعت اللي بيلعبوا".





وأكد أن محمد أبو جبل، يعد نجم مباراة القمة، قائلا «لولا أبو جبل لتغيرت نتيجة المباراة»، مردفا «مشفتش طارق حامد في ماتش الزمالك، عشان كان فيه 3 ديفندر قافلين عليه، الونش ومحمود علاء وبن شرقي قدموا أداء ممتاز».



