مدمن وبيضربها.. عجوز تحرض حفيدها وصديقه على قتل نجلها في كرداسة

يأست سيدة عجوز من تصرفات نجلها المدمن وقررت التخلص منه فاستعانت بحفيدها وصديقه اللذان سددا عدة طعنات للمجني عليه وتمكنت مباحث الجيزة من ضبطهما.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بالعثور علي جثة ملثاة وسط منطقة زراعية في مدينة كرداسة، انتقلت علي الفوى قوة امنية لفحص البلاغ وتبين ان الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر مصابا بعدة طعنات.





شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة ونجحت التحريات التي اجراها فريق البحث برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر في تحديد هوية المجني عليه ومن خلال فحص علاقاته وخطوط سيره واخر مشاهدات له تم حل اللغز عندما تبين انه شوهد قبل العثور علي جثته برفقة نجل شقيقه وشاب اخر.





تراس المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة قوة امنية نجحت في ضبط نجل شقيق القتيل وصديقه وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الجريمة بتحريض من والدة القتيل فتم القاء القبض عليها لتعترف ايضا بتحريضها المتهمين علي قتل ابنها، واعترفت المتهمة ٦٣ عاما في المناقشات بقيادة اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية ان نجلها البالغ من العمر ٤٥ عاما مدمن علي المواد المخدرة ويأست من تصرفاته بسبب تعديه عليهم بالضرب وسرقتهم كما انها لا تستطيع الانفاق علي علاجه فقررت التخلص منه واستعانت بابن نجلها الاخر الذي استعان بصديقه لمعاونته في تنفيذ الجريمة واستدرجا المجني عليه لقطعة ارض زراعية وقام حفيدها بتقييد حركته وتولى الاخر تسديد عدة طعنات له وفرا هاربين.





تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.