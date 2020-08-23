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"صحة الشرقية": فنى أسنان لا ضمير له انتحل صفة طبيب وتم القبض عليه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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عادل نصار
علق الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، على إيقاف فنى انتحل صفة طبيب بالشرقية، قائلًا:" لا عندهم ضمير ولا ميول لتنفيذ القانون"، موضحًا أن هذا الفنى أى مجرد أنه يأخذ من الطبيب المقاسات وينفذها فى معمل الأسنان، بينما الطبيب هو من يقوم بتركيب الأسنان، وتابع :"ولكنه هو عمل طبيب أسنان وفتح عيادة لذلك".

وأضاف " مسعود"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فور ورود المعلومات بشأن ذلك تم التنسيق مع الشرطة، وقام فريق بعمل أنهم يريدون الكشف وفور توقيع "الفنى"، الكشف عليهم تدخلت الشرطة على الفور وتم القبض عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

ولفت وكيل وزارة الصحة فى الشرقية ، إلى أنه تم ضبط أكثر من 63 طن من المخللات الفاسدة بمعمل غير مرخص، وتابع:"هذا وكر وليس معمل، 10 خزانات أرضية لا تراعى المعايير الطبية أو الصحية يعنى أى حشرات أو قوارض تقع بهذه الخزانات يتم تخليلها وهذا أمر فزيع".

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