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توك شو

تضرب من جديد.. رضوى الشربيني للفتيات: لو الشاب مش فارق معاكي اعمليله BLOK ..شاهد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:22 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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قسم التوك شو
أجابت الإعلامية رضوى  الشربيني عن سؤال إحدى الفتيات على الهواء بشأن الشاب الذي كانت مرتبطة به سابقا، قائلةً «على قد ما هو سؤال عادي لكنه محوري، لو أنتي عملتي بلوك للإكس بتاعك من قلبك سبيه عادي عندك على السوشيال ميديا، لكن لو مش من قلبك أو عقلك اعملي بلوك علي كل الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضافت «الشربيني»، خلال برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الفتاة يمكن أن تحن إلي الشاب الذي كانت على علاقة معه قبل الانفصال؛ بسبب تواجده عندها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون مهتمة بمتابعته، وبكل الأصدقاء والصديقات الذين يمدحونه على فيسبوك. 

وتابعت رضوى الشربيني "الأفضل أن يكون مش في بالك، ومش فارق معاكي، وسيبيه لو هو لم يحمل بداخله أي شعور"، مشيرة إلى أن هناك حالات معينة يجب الابتعاد فيها بعد الانفصال خاصة للفتيات لأنها قد لا تستطيع إنهاء العلاقة بعد الانفصال مع الشاب.

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